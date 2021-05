50 testimonial per una Città delle Arti e un’Accademia delle Eccellenze meridionali nell’ Albergo dei Poveri, dal passato al futuro

“Passato e Futuro Onlus” presenterà con un evento on-line venerdì 14 maggio dalle ore 18 sulla propria pagina Facebook e sui social media collegati un progetto per la valorizzazione dell’ Albergo dei Poveri – la cui realizzazione fu avviata nel 1749 da re Carlo di Borbone per gli indigenti del Regno – divenuto nell’ 800 anche scuola di arti e mestieri.

L’idea è quella di creare, in un’ala di uno dei più grandi edifici d’Europa, una Città delle Arti ed un’Accademia delle Eccellenze di Napoli e del Sud. Un luogo che racconti il passato ed anche il futuro con esposizioni, incontri in sede ed itineranti e dove si formino gli artisti, gli artigiani, e gli imprenditori del futuro.

Sarebbe il modo per rispettare l’identità di un luogo che già tra Settecento e Ottocento diventò un esempio in Europa sia per l’assistenza fornita a circa 5.000 persone che per la formazione professionale che assicurava.

Musica, teatro, letteratura, pittura, scultura, tecnologia, gastronomia, tessuti e moda, oro e coralli, vini e formaggi, pasta, liquori, dolci, caffè, pastori. Queste alcune delle Eccellenze produttive del Sud, che saranno raccontate da 50 testimonial della cultura, dell’ arte e del mondo produttivo.

Tra essi: il principe Carlo di Borbone-Due Sicilie, lo scrittore Maurizio De Giovanni, Caffè Borbone, lo chef Alfonso Iaccarino, l’Associazione delle pizzerie Centenarie di Napoli, gli artisti dei pastori di San Gregorio Armeno, l’Accademia Mandolinistica Napoletana, gli attori Mariano Rigillo e Patrizio Rispo, il musicista Eddy Napoli, i rappresentanti della scuola e dell’Istituto Penitenziario di Secondigliano e Vibo Valentia, dell‘Istituto per le Ceramiche di Capodimonte, dei sommelier campani e di riviste di enologia, sarti e stilisti, la sartoria teatrale Canzanella, i responsabili del Progetto Compra Sud e di diversi setifici di San Leucio, di pastifici, pasticcerie, cioccolaterie e caseifici, di aziende del corallo e delle antiche cartiere di Amalfi, il prof. Michele Rak (già responsabile della Commissione Identità Europea di Bruxelles), una significativa rappresentanza degli operai Whirlpool e diversi docenti universitari che sintetizzeranno la storia di un edificio che vantava primati architettonici, culturali e sociali e che ancora oggi può essere il simbolo di uno sviluppo culturale ed economico del territorio.

Venerdì 14 maggio dalle ore 18 ONLINE SULLA PAGINA FB di “Passato e Futuro Onlus” e sugli altri canali social delle associazioni e degli imprenditori che partecipano all’evento.

Per partecipare all’evento : https://fb.me/e/PjZGrcij

