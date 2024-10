7 ottobre, Biden accende un candela alla Casa Bianca

La commemorazione insieme al rabbino Aaron Alexander

Milano, 7 ott. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha celebrato il primo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre accendendo una candela alla Casa Bianca. Al suo fianco sua moglie Jill Biden e il rabbino Aaron Alexander della Congregazione di Adas Israel. “Oggi segna un anno di lutto per le oltre 1.200 persone innocenti di tutte le età, tra cui 46 americani, massacrate nel sud di Israele dal gruppo terroristico Hamas – si legge in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca – Un anno da quando Hamas ha commesso azioni orribili di violenza sessuale. Un anno da quando più di 250 innocenti sono stati presi in ostaggio, tra cui 12 americani. Un anno per i sopravvissuti che portano ferite, visibili e invisibili, che non saranno mai più gli stessi. E un anno di una guerra devastante. In questo solenne anniversario, rendiamo testimonianza dell’indicibile brutalità degli attacchi del 7 ottobre, ma anche della bellezza delle vite che sono state rubate quel giorno”