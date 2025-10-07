7-ottobre,-commemorazioni-nel-kibbutz-di-kfar-aza-al-confine-con-gaza

Qui morirono oltre 60 persone uccise da Hamas nel giorno dell’eccidio

Kfar Aza (Israele), 7 ott. (askanews) – Gli abitanti del kibbutz di Kfar Aza, vicino al confine tra Israele e Gaza, si riuniscono per commemorare il secondo anniversario del 7 ottobre, il giorno dell’attacco di Hamas, sullo sfondo dei negoziati indiretti tra il gruppo armato palestinese e il governo israeliano che fanno intravedere una flebile speranza per la liberazione degli ostaggi a Gaza e la fine della guerra che ha devastato questo territorio.”Il 7 ottobre, alle 6:29 del mattino, è iniziato tutto. In tutto Israele, compreso questo kibbutz. È stato il giorno più terribile della nostra vita – racconta Rachel Stellman, sopravvissuta – 62 persone del nostro kibbutz sono state uccise lo stesso giorno. Altre due sono state uccise in seguito. 19 sono state rapite. Non dobbiamo dimenticare e dobbiamo ricordare questo giorno per tutta la vita, ed era molto importante iniziare la giornata con questa cerimonia”.”Sono venuta perché tutto ciò che mi ricorda mio figlio è molto importante per me – dice Pnina Roso, madre di Uri Roso ucciso il 7 ottobre a Kfar Aza – voglio che tutto il mondo sappia che lui credeva nella pace. Credeva davvero nella pace. Anche se aveva un grado molto alto nell’esercito, era un maggiore. Ma credeva nella pace e credeva in questo posto”.”Mio nipote, il più grande, ha sei anni – ricorda Zohar Shpak, sopravvissuto – quando chiudi la porta, ha paura. Quando apri la porta e qualcuno urla, ha paura. Aveva solo quattro anni quando eravamo qui il 7 ottobre. È qualcosa da cui dobbiamo riprenderci”.