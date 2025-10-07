martedì, 7 Ottobre , 25

SaidText lancia il 1° Copilota Operativo, con Ia trasforma la voce in intelligence aziendale

(Adnkronos) - L'industria manifatturiera italiana ha trovato la...

Imprese, Dottor Grandine apre hub 5.0 a San Giuliano Milanese

(Adnkronos) - Dottor Grandine, azienda di primo piano...

Djokovic si fa male ma vola ai quarti: Munar battuto a Shanghai

(Adnkronos) - Novak Djokovic avanza ai quarti di...

Ricerca: bandi Gilead, 1,3 milioni a 63 progetti per la salute del Paese

(Adnkronos) - Sono stati annunciati oggi a Milano...
7-ottobre,-commemorazioni-nel-kibbutz-di-kfar-aza-al-confine-con-gaza
7 ottobre, commemorazioni nel kibbutz di Kfar Aza al confine con Gaza

7 ottobre, commemorazioni nel kibbutz di Kfar Aza al confine con Gaza

Video News7 ottobre, commemorazioni nel kibbutz di Kfar Aza al confine con Gaza
Redazione-web
Di Redazione-web

Qui morirono oltre 60 persone uccise da Hamas nel giorno dell’eccidio

Kfar Aza (Israele), 7 ott. (askanews) – Gli abitanti del kibbutz di Kfar Aza, vicino al confine tra Israele e Gaza, si riuniscono per commemorare il secondo anniversario del 7 ottobre, il giorno dell’attacco di Hamas, sullo sfondo dei negoziati indiretti tra il gruppo armato palestinese e il governo israeliano che fanno intravedere una flebile speranza per la liberazione degli ostaggi a Gaza e la fine della guerra che ha devastato questo territorio.”Il 7 ottobre, alle 6:29 del mattino, è iniziato tutto. In tutto Israele, compreso questo kibbutz. È stato il giorno più terribile della nostra vita – racconta Rachel Stellman, sopravvissuta – 62 persone del nostro kibbutz sono state uccise lo stesso giorno. Altre due sono state uccise in seguito. 19 sono state rapite. Non dobbiamo dimenticare e dobbiamo ricordare questo giorno per tutta la vita, ed era molto importante iniziare la giornata con questa cerimonia”.”Sono venuta perché tutto ciò che mi ricorda mio figlio è molto importante per me – dice Pnina Roso, madre di Uri Roso ucciso il 7 ottobre a Kfar Aza – voglio che tutto il mondo sappia che lui credeva nella pace. Credeva davvero nella pace. Anche se aveva un grado molto alto nell’esercito, era un maggiore. Ma credeva nella pace e credeva in questo posto”.”Mio nipote, il più grande, ha sei anni – ricorda Zohar Shpak, sopravvissuto – quando chiudi la porta, ha paura. Quando apri la porta e qualcuno urla, ha paura. Aveva solo quattro anni quando eravamo qui il 7 ottobre. È qualcosa da cui dobbiamo riprenderci”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.