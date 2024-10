7 ottobre, Letta: trovo drammatico Ue ancora divisa dopo un anno

“Ciò la rende sterile per un percorso di pace”

Roma, 7 ott. (askanews) – “Quello che trovo drammatico rispetto a tutto questo è la divisione europea su questi temi che è oggi tanto forte quanto era il giorno dopo quel drammatico 7 ottobre” di un anno fa. “Questa divisione europea dà il segno del fatto che i Paesi membri hanno approcci diversi e non si riesce a livello europeo a trovare una sintesi e questo rende l’Europa sterile nella capacità di portare la pace e ha fatto sì che oggi un percorso di pace non si sia costruito e che oggi drammaticamente la situazione in Medio Oriente sia forse la peggiore da decenni a questa parte, senza prospettive positive e quindi con un senso di angoscia e di profonda tristezza che ci portiamo tutti dietro che credo che invece debba trovare nell’Unione europea quello strumento di pace che purtroppo oggi, a causa delle divisioni, non c’è”. Lo ha detto l’ex premier Enrico Letta, oggi relatore Ue sul futuro del mercato unico, a margine della presentazione, all’università Luiss di Roma, del suo libro ‘Molto più di un mercato. Viaggio nella nuova Europa’.