SaidText lancia il 1° Copilota Operativo, con Ia trasforma la voce in intelligence aziendale

(Adnkronos) - L'industria manifatturiera italiana ha trovato la...

Imprese, Dottor Grandine apre hub 5.0 a San Giuliano Milanese

(Adnkronos) - Dottor Grandine, azienda di primo piano...

Djokovic si fa male ma vola ai quarti: Munar battuto a Shanghai

(Adnkronos) - Novak Djokovic avanza ai quarti di...

Ricerca: bandi Gilead, 1,3 milioni a 63 progetti per la salute del Paese

(Adnkronos) - Sono stati annunciati oggi a Milano...
7 ottobre, l’Onu: dopo due anni scegliere speranza e aprire alla pace

7 ottobre, l’Onu: dopo due anni scegliere speranza e aprire alla pace

La portavoce di Guterres: proposta Usa è opportunità da cogliere

Ginevra, 7 ott. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha rinnovato il suo appello per il rilascio immediato degli ostaggi presi durante gli attacchi del 7 ottobre 2023 e per la fine dei combattimenti a Gaza, in Israele e nella regione in generale. In una dichiarazione letta dalla portavoce delle Nazioni Unite Alessandra Vellucci a Ginevra, ha descritto la situazione come una “catastrofe umanitaria di proporzioni che sfidano ogni comprensione” e ha esortato le parti a cogliere una nuova opportunità di pace, con il piano proposto dagli Usa.”Dopo due anni di traumi ora dobbiamo scegliere la speranza” ha affermato il Segretario Generale dell’Onu.

