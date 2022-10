3617 pacchetti di sigarette di contrabbando, inscatolati e nascosti in un bunker che richiama quelli utilizzati dai latitanti. Una piccola botola nascosta nel pavimento, coperta da un tappeto verde, da tavoli e sedie di plastica.

All’interno del vano, dotato anche di un sistema di illuminazione, decine di pacchi contenenti “bionde” di vari marchi esteri e nazionali.

A finire in manette, arrestate dai carabinieri del nucleo operativo di poggioreale, la 52enne Gilda Scognamiglio e un’incensurata di 22 anni.

Sottoposte ai domiciliari sono in attesa di raccontare al giudice per quale motivo nascondessero oltre 72 chili di sigarette senza sigilli dei monopoli.

L’articolo 72 chili di sigarette di contrabbando nascoste in un bunker. 2 donne arrestate dai Carabinieri proviene da Magazine – Italia.

