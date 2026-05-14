giovedì, 14 Maggio , 26

Kate a Reggio Emilia, la principessa incontra i bimbi dell’asilo modello nel verde

(Adnkronos) - Nel secondo giorno di visita a...

Sanità, la Cgil chiede una firma per il cambiamento

(Adnkronos) - Venerdì 15 e sabato 16 maggio...

La trappola di Tucidide, ecco perché Xi ne parla con Trump

(Adnkronos) - Xi Jinping ne parla da anni....

Violenza donne, la Lazio organizza il convegno “Responsabilità e futuro”

(Adnkronos) - Il Convegno “Quando la violenza non...
HomeMondo730, da oggi si può inviare la precompilata: ecco come ottenere i...
730,-da-oggi-si-puo-inviare-la-precompilata:-ecco-come-ottenere-i-rimborsi-a-luglio
730, da oggi si può inviare la precompilata: ecco come ottenere i rimborsi a luglio
Mondo

730, da oggi si può inviare la precompilata: ecco come ottenere i rimborsi a luglio

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

ROMA – Da oggi è possibile inviare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione dei redditi precompilata. I contribuenti possono inviare il modello senza intervenire sui dati che trovano già inseriti dall’Agenzia delle Entrate, oppure apportare correzioni o integrazioni, per inserire magari qualche spesa che non era stata tracciata e quindi conteggiata. Le correzioni, però, potrebbero portare a un controllo da parte dell’Agenzia delle entrate, che riguarderà esclusivamente quelle voci modificate e non i dati già caricati dal Fisco. Per chi invece ottiene dei rimborsi dal Fisco, allora possono essere disposti controlli sull’intera dichiarazione e l’agenzia delle entrate può chiedere ai contribuenti di esibire i documenti che comprovino le spese dichiarate.

COSA FARE PER AVERE I RIMBORSI A LUGLIO

Per chi ha un credito con l’Agenzia delle entrate e aspetta dei rimborsi, conviene affrettarsi: se la dichiarazione viene inviata entro il 31 di maggio, i rimborsi arriveranno già nella busta paga di luglio. Il termine ultimo di presentazione del 730 è fissato al 30 settembre. Quindi, per chi non ha fretta di avere indietro i rimborsi, ci sono più di quattro mesi di tempo per occuparsi della dichiarazione dei redditi.

LE NOVITÀ

Anche per chi è abituato a compilare il 730 precompilato, ci sono alcune novità a cui fare attenzione. Come il fatto che nel modello 730/2026 la detrazione delle spese scolastiche (che resta nell’ordine del 19) è stato alzato a 1.000 euro (prima 800 euro) per alunno.

QUANDO SCATTANO IN OGNI CASO LE VERIFICHE

Le dichiarazioni da cui emerge un credito superiore a 4mila euro sono sottoposte obbligatoriamente a verifiche approfondite, indipendentemente dal fatto che siano state corrette o meno. La normativa stabilisce anche tempi precisi: i controlli devono essere conclusi entro quattro mesi dalla scadenza prevista per l’invio della dichiarazione. In queste situazioni, l’Agenzia delle Entrate può domandare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute, comprese le fatture dei lavori edilizi (meglio quindi tenere tutto), anche se dispone già dei dati dei bonifici effettuati.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Fapav: tutelare diritti d’autore industria contenuti sportivi
Next article
Tornano le giornate dei castelli, ecco tutti gli eventi del 16 e 17 maggio tra mostre e giochi di ruolo

POST RECENTI

Mondo

Usa-Cina, Xi Jinping evoca la Trappola di Tucidide con Trump: di cosa si tratta

ROMA - Donald Trump è in Cina per la due giorni annunciata settimane fa. Questa mattina si è svolto il bilaterale con l'omologo cinese Xi...
Mondo

Tornano le giornate dei castelli, ecco tutti gli eventi del 16 e 17 maggio tra mostre e giochi di ruolo

BOLOGNA - Nel weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio si celebra la 27a edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli da parte dell'Istituto Italiano dei Castelli con il patrocinio del ministero...
Mondo

Ucraina, la Russia attacca Kiev nella notte con missili e droni. Un morto tra le macerie

Foto dal profilo X di Volodymir Zelensky ROMA - Un massiccio attacco con droni e missili è stato sferrato nella notte dalla Russia a Kiev. Una...
Mondo

Il Tribunale Usa sospende le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese: “La libertà di espressione è sempre nell’interesse pubblico”

ROMA - Il Tribunale Usa ha sospeso le sanzioni contro la relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese. È lei stessa...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.