75esimo Festival di sanremo_parte salotto Studionews con Noa e Mira Awad

Ospiti sul palco dell’Ariston l’11 ma in anteprima il 10 a Studionews

Roma, 8 feb. (askanews) – La quarta edizione di StudioNews-Speciale Sanremo si apre con un messaggio di speranza e pace duratura, affidato alle voci di NOA E MIRA AWAD, che sul palco dell’Ariston martedì intoneranno “Imagine” di John Lennon. Ventiquattro ore prima, le due artiste saranno ospiti “in anteprima esclusiva” di StudioNews-Speciale Sanremo, al debutto con la quarta edizione lunedì 10 febbraio alle 13.30.

Fatti gli onori di casa con il patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo e con il direttore Askanews Gianni Todini, la conduttrice Patrizia Barsotti accoglierà in studio Enza Dedali, Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo per una riflessione su quanto il Festival abbia contribuito, in 75 anni, a costruire l’identità culturale del nostro Paese, e sul futuro della kermesse: Sanremo è realmente immaginabile lontano dalla RAI? Assisteremo al passaggio di consegne tra Andrea Iannuzzi e Numa Palmer, nuova opinionista fissa della quarta edizione di StudioNews-Speciale Sanremo, per lasciare quindi spazio alla musica live con l’esibizione del giovane rapper CRYTICAL, ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Musica e benessere saranno il focus del primo approfondimento di Patrizia Landini (direttrice AltroStile). A completare questo messaggio di armonia, le opere visive realizzate da Alessandro Castagna, Responsabile IT di StudioNews-Speciale Sanremo e fondatore di Benessere.Community. Queste opere sosterranno la missione di Benessere.Community e saranno donate in edizione unica, certificate con NFT, al vincitore del Festival e al Premio della Critica, celebrando il valore della creatività e della connessione umana. StudioNews-Speciale Sanremo è un programma di: Patrizia Barsotti. Scritto in collaborazione con: Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici. Consulenza Giornalistica: Carlo Petroni.

Vox Populi: Alberto Nano. Inviate per AskaNews: Serena Sartini, Alessandra Velluto, inviata per CiaoUSA: Alessia Bodei. Studionews-Speciale Sanremo è in streaming per tutto il festival su AskaNews.it, CiaoUsa.Tv e CasaSanremoTv e sui social.