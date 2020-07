8 luglio 2020, è il 6° anniversario del “Mineirazo”: il dramma del Brasile che superò il “Maracanazo”

Il 2014 per il Brasile intero, era uno degli anni più attesi di sempre. In quell’estate, infatti, si sarebbe tenuto il Mondiale proprio nel Paese carioca. Occasione ghiotta per quella che è sempre stata una delle Nazionali di calcio più vincenti di sempre. Non andrà così e, anzi, si trasformerà in un vero e proprio incubo, forse ancora più grande dell’altro dramma sportivo (il famigerato “Maracanazo”) vissuto dal Brasile più di 50 anni prima, quando la Coppa del Mondo (all’epoca Rimet) sfuggì… continua a leggere sul sito di riferimento