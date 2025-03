8 Marzo, Conte: serve parità vera, lotta nei fatti e non solo parole

Roma, 8 mar. (askanews) – “Serve una vera parità sul lavoro. Sottopagate, sfruttate, disoccupate o inattive perché scoraggiate. Mettiamo un punto alla disoccupazione di genere, ripartendo dalla dignità. Serve una lotta contro la violenza di genere che non sia solo a parole. Andiamo oltre, combattiamola con i fatti, a partire dal sostenere l’autonomia finanziaria delle donne che denunciano”. Lo dichiara il presidente M5s Giuseppe Conte, in occasione della giornata internazionale delle donne.

“Serve introdurre – ha proseguito Conte- l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Educare al rispetto, all’affettività, alla parità è uno degli strumenti migliori per far fronte alla violenza, al bullismo e al sessismo. Concretizziamo un cambiamento culturale senza pregiudizi, stereotipi, retaggi e discriminazioni.Serve maggiore rispetto per un diritto, quello all’aborto, che nonostante una legge oggi non può dirsi garantito. Ripartiamo dalle basi che mancano con politiche di welfare serie, servizi di asili nido, più consultori e una lotta alle fake news sulla salute delle donne.Questo è quello che serve, questo è ciò che va difeso”.