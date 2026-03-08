domenica, 8 Marzo , 26
HomeAttualità8 marzo, Laura Mattarella: cambiare vita da 10 anni mia scelta molto...
8-marzo,-laura-mattarella:-cambiare-vita-da-10-anni-mia-scelta-molto-precisa
8 marzo, Laura Mattarella: cambiare vita da 10 anni mia scelta molto precisa
Attualità

8 marzo, Laura Mattarella: cambiare vita da 10 anni mia scelta molto precisa

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 8 mar. (askanews) – “Da più di dieci anni la mia vita è cambiata per scelta, ho deciso di non lavorare e seguire mio padre, ho fatto una scelta molto precisa quando mio padre è stato eletto, quindi per ora non svolgo la mia attività professionale, ma ho lavorato una vita, e conosco molto bene le difficoltà che una donna, con bambini piccoli in particolare, affronta quotidianamente quando deve lavorare”. Lo ha affermato la figlia del presidente della Repubblica Laura Mattarella, o.in un’intervista esclusiva al Tg3 in occasione dell’ 8 Marzo.

“Credo – ha sottolineato anche Laura Mattarella ricordando gli 80 anni del riconoscimento del diritto di voto in Italia alle donne- che non a caso ha coinciso con il ritorno alla democrazia. Ritengo sia stato un momento fondamentale per l’accrescimento dell’intera società italiana, con un significato molto importante: la conclusione di un percorso molto lungo che ha portato finalmente al riconoscimento del ruolo delle donne nella società italiana. Parliamo di donne che avevano sostenuto interamente il Paese nel corso delle due guerre, non soltanto sotto il profilo sociale, ma anche da un punto di vista economico: sostenendo l’agricoltura, le fabbriche, le famiglie, curando i malati che tornavano dal fronte”.

Previous article
Bmw iX3 debutta la nuova generazione elettrica con guida hands-off
Next article
8 marzo, Laura Mattarella: “Vera parità quando le donne al vertice non saranno più un’eccezione”

POST RECENTI

Attualità

Bmw iX3 debutta la nuova generazione elettrica con guida hands-off

Milano, 8 mar. (askanews) – Bmw presenta la iX3, primo modello della famiglia Neue Klasse, la nuova generazione di veicoli elettrici del gruppo da cui...
Attualità

Calcio, risultati di A: Verona accorcia sulla salvezza

Roma, 8 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 28esima giornata dopo Bologna-Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0 28^ GIORNATA Napoli-Torino 2-1, Cagliari-Como...
Attualità

Calcio, Fiorentina-Parma 0-0: pari senza emozioni al Franchi

Roma, 8 mar. (askanews) – Finisce senza reti e con poche emozioni la sfida del Franchi tra Fiorentina e Parma. Lo 0-0 muove leggermente la...
Attualità

Calcio, Bologna-Verona 1-2: colpo salvezza scaligero

Roma, 8 mar. (askanews) – Colpo pesantissimo in chiave salvezza per il Verona che espugna il Dall’Ara battendo il Bologna 2-1 e interrompendo il digiuno...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.