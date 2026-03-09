lunedì, 9 Marzo , 26

Ascolti tv, Imma Tataranni vince la prima serata di domenica con il 24,1%

(Adnkronos) - La prima puntata della quinta stagione...

Scozia, enorme incendio a Glasgow: chiude stazione ferroviaria

(Adnkronos) - Un enorme incendio scoppiato nei pressi...

A Bari il miglior clima d’Italia, la classifica

(Adnkronos) - Per il terzo anno consecutivo Bari...

Donna uccisa a coltellate in casa a Genova, il figlio: “Non ricordo nulla”

(Adnkronos) - Non ricorda nulla Fabio Fibrini, il...
HomeVideo News8 Marzo, migliaia di donne sfidano il divieto di manifestare a Istanbul
8-marzo,-migliaia-di-donne-sfidano-il-divieto-di-manifestare-a-istanbul
8 Marzo, migliaia di donne sfidano il divieto di manifestare a Istanbul
Video News

8 Marzo, migliaia di donne sfidano il divieto di manifestare a Istanbul

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Mobilitazione per la Giornata internazionale della donna

Istanbul, 9 mar. (askanews) – Migliaia di donne, ma anche uomini, marciano per le strade di Istanbul per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, nonostante il divieto di manifestare. La manifestazione si è svolta senza incidenti di rilievo, nonostante la massiccia presenza della polizia, ma secondo testimoni e media locali, almeno sei persone sono state arrestate verso la fine. “Le donne hanno conquistato molti diritti attraverso la lotta. Hanno lottato contro il dominio maschile, contro il patriarcato, nelle strade. Stanno vincendo nelle strade, e noi vinceremo. Il futuro sarà migliore per noi. Ho fiducia in questa folla, in questa voce”, afferma una manifestante.

Previous article
Libano, Idf: colpite infrastrutture di Hezbollah a Beirut
Next article
Referendum, video Meloni su X: riguarda tutti, votate Sì

POST RECENTI

Video News

Referendum, video Meloni su X: riguarda tutti, votate Sì

'Clima di confusione: polemiche e slogan'Roma, 9 mar. (askanews) - Giorgia Meloni scende in campo sul referendum con un video sui social in cui invita...
Video News

Libano, Idf: colpite infrastrutture di Hezbollah a Beirut

Israele ordina evacuazione periferia sud della cittàBeirut, 9 mar. (askanews) - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito stamattina infrastrutture appartenenti al movimento sciita Hezbollah...
Video News

Iran, Mojtaba Khamenei eletto nuova Guida suprema

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica gli ha giurato fedeltàTeheran, 9 mar. (askanews) - Domenica l'Assemblea degli Esperti iraniana, che riunisce i massimi leader...
Video News

Violento incendio nella stazione centrale di Glasgow

Crollo parziale di un edificio a causa delle fiamme. Nessuna vittimaGlasgow, 9 mar. (askanews) - I vigili del fuoco scozzesi sono al lavoro per spegnere...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.