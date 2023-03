8 Marzo,Mattarella: in Italia progressi.Ma serve impegno in più

Inacettabili violenze vanno sanzionate con massima severità

Roma, 8 mar. (askanews) – “In questi decenni la Repubblica Italiana ha fatto enormi progressi. Sul piano legislativo e su quello della diffusione di una cultura della parità. Tra le istituzioni e nella società. Abbiamo in carica la prima donna alla guida del Governo, Presidente del Consiglio, nuovamente una donna alla presidenza della Corte Costituzionale, per la prima volta una donna al vertice della magistratura. Ma certe mentalità, e soprattutto certe consuetudini errate e profondamente dannose, sono ancora presenti”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia al Quirinale per la festa della donna.

Il capo dello Stato invita quindi ad “un impegno ulteriore delle istituzioni, della comunità civile, delle donne e degli uomini, insieme, per rimuovere ostacoli, confutare pregiudizi, operando con azioni concrete, contrastando con forza le inaccettabili violenze e i femminicidi, che sono crimini gravissimi da sanzionare con il massimo di severità”.

