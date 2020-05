875 nuovi casi di coronavirus in Italia. 153 i decessi, ai minimi dal 9 marzo 

Tornano a salire i nuovi casi di Covid in Italia, 875 contro i 789 di ieri, per un totale di 224.760 persone colpite dal virus dall’inizio dell’epidemia. Un dato condizionato dal +100 registrato in Lombardia, da 299 a 399 nuovi casi in un giorno. Ma si registra un netto calo dei decessi, 153 oggi contro i 242 di ieri e i 262 di giovedì.

Era dal 9 marzo che non si registrava un dato più basso (allora furono 97, per schizzare a 168 il giorno dopo). Le vittime totali sono 31.763. È quanto emerge dai dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.

