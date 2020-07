9 luglio 2006, il cielo è Azzurro sopra Berlino: l’Italia è Campione del Mondo per la quarta volta nella sua storia

Oggi, 9 luglio 2020, è una giornata davvero speciale per la Nazionale e per tutti gli italiani. Oggi infatti è il 14esimo anniversario dello storico trionfo degli Azzurri ai Mondiali 2006 che vide i ragazzi di Lippi salire sul tetto del mondo per la quarta volta nella loro storia battendo ai rigori la Francia nella finale di Berlino. Riviviamo i momenti salienti di quella magica notte. I tempi regolamentari Il match dell’Olympiastadion fu molto intenso, combattuto e ricchissimo di episodi. La… continua a leggere sul sito di riferimento