Ãˆ il giorno delle liste: le scelte dei partiti per le elezioni politiche

ROMA – Lunedì 22 agosto è l’ultimo giorno utile per presentare le liste in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. I partiti sono chiamati a compiere le ultime scelte, considerando anche che con il taglio dei parlamentari nella prossima legislatura ci saranno 400 deputati e 200 senatori eletti, contro gli attuali 630 e 315.

18.20 – CAMPANIA, TAJANI CAPOLISTA FI IN TUTTI I COLLEGI CAMERA

Antonio Tajani è il capolista scelto da Forza Italia per la Camera al plurinominale in tutti i quattro collegi della Campania. Nel collegio 1 01 è seguito da Annarita Patriarca, Guido Milanese e Carla Ciccarelli, nel collegio 1 02 da Marta Fascina, Tullio Ferrante e Annarita Patriarca, nel 2 01 da Marta Fascina, Tullio Ferrante e Amelia Forte, nel 2 02 da Marta Fascina, Tullio Ferrante, Teresa Formisano. Per quanto riguarda il Senato nei due plurinominali ci sono, nel primo Silvio Berlusconi, Annamaria Bernini, Francesco Silvestro e Giuliana Franciosa, nel secondo Annamaria Bernini, Francesco Silvestro, Giuliana Franciosa e Carmine De Angelis.

18.12 – QUARANTA CAPOLISTA ROSSOVERDE A CAMERA IN LIGURIA

E’ l’ex deputato di Sel e Articolo Uno, Stefano Quaranta, il capolista dell’Alleanza verdi e sinistra per il proporzionale alla Camera in Liguria. Dietro di lui, la portavoce regionale di Europa Verde, Simona Simonetti, il consigliere comunale di Roccavignale, Marco Chiriaco, e la portavoce regionale dei Giovani europeisti verdi, Valentina Logli. Per il Senato, invece, i rossoverdi puntano su Simona Cosso, insegnante già candidata per Sinistra italiana in consiglio comunale a Genova, seguita dall’architetto Roberto Amoretti e dall’avvocato Ersilia Ferrante. In quota rossoverde nella coalizione di centrosinistra anche il candidato scelto per il collegio uninominale di Levante al Senato, Guido Melley.

18.06 – BASILICATA, CHIUSA LISTA NOI MODERATI COALIZIONE CENTRODESTRA

Chiusa la lista di Noi moderati (Noi con l’Italia) per la coalizione di centrodestra in Basilicata. Alle politiche del 25 settembre concorreranno per il proporzionale alla Camera i consiglieri del Comune di Potenza Francesco Cannizzaro e Vittoria Tiziana Rotunno insieme a Giovanni Mietitore. Per il proporzionale al Senato, invece, Tito Di Maggio e Mariolina Camardese. Convergenza sui nomi della coalizione per l’uninominale alla Camera con Salvatore Caiata (FdI) e al Senato con l’attuale presidente di palazzo Madama Elisabetta Casellati (FI).

18.00 – IN EMILIA-ROMAGNA FDI CORRE CON BALBONI, FOTI E BIGNAMI

Anche Fdi è pronta a correre in Emilia-Romagna per le elezioni politiche del 25 settembre. Alla chiusura delle liste, i nomi che saranno schierati negli uninominali del Senato sono quelli di Alberto Balboni (Ferrara-Ravenna) e Marta Farolfi (Forlì-Rimini). Per gli uninominali della Camera, invece, il partito di Giorgia Meloni sarà rappresentato da Tommaso Foti (Piacenza), Roberta Rigon (Reggio Emilia), Daniela Dondi (Modena), Dalila Ansalone (Bologna), Mauro Malaguti (Ferrara) e Alice Buonguerrieri (Ravenna). Passando al proporzionale della Camera, Foti sarà capolista nel collegio di Piacenza, Parma e Reggio Emilia seguito da Ylenia Lucaselli, Gianluca Vinci e Gaetana Russo. Galeazzo Bignami guida il listino a Bologna-Modena e dietro di lui correranno Lucaselli, Vinci e Beatriz Colombo. Foti capolista anche nel colleggio che comprende Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; seguono Lucaselli, Vinci e Buonguerrieri. Per quanto riguarda il proporzionale del Senato, Elena Leonardi sarà capolista nel collegio di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena seguita da Michele Barcaiuolo, Ella Bucalo e Alessandro Aragona.

Nel collegio di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini il primo posto va a Balboni seguito da Farolfi, Marco Lisei e Domenica Spinelli. Giochi chiusi anche per le candidature nei plurinominali di Fi. Alla Camera, nel collegio “01” capolista Pietro Vignali seguito da Marica Sarati, Gianluca Argelati e Isabella Martini. Nel collegio “02” correranno Valentino Valentini, Annamaria Cesari, Piergiulio Giacobazzi e Costanza Maria Bendinelli. Nel collegio “03” spazio a Rosaria Tassinari, Matteo Fornasini, Eleonora Zanolli e Gianluca Vincenzi.

Al Senato, invece, nel collegio “01” Fi schiera Antonio Barboni seguito da Laura Schianchi, Claudio Bassi e Paola Pizzelli. Nel collegio “02”, infine, correrà Anna Maria Bernini davanti a Enrico Aimi, Elena Vannoni e Angelo Scavone. In casa Lega, resta fuori il parlamentare uscente Carlo Piastra. “Ripartirò dai territori”, afferma il leghista in una nota: “L’esperienza parlamentare che ho avuto modo di vivere, durante questi quattro anni e mezzo è stata importante, formativa e sarà un riferimento imprescindibile per i prossimi impegni”, scrive Piastra: “La Lega nasce sui territori e qui mi concentrerò, dopo una bellissima esperienza parlamentare per la quale ringrazio tutti, a cominciare dagli elettori”.

La parlamentare uscente Simona Vietina, invece, correrà come capolista al Senato nel collegio emiliano per Noi moderati con l’obiettivo di “difendere i valori moderati, cattolici, atlantisti, europeisti, riappassionare i tanti elettori che cercano una forza moderata a cui fare riferimento”, afferma Vietina in una nota.

Per il M5s, infine, Stefania Ascari non correrà solo come capolista nel proporzionale della Camera a Bologna-Modena ma anche nell’uninominale di Modena, “mentre per Carpi il nome sarebbe quello di Mattia Veronesi, farmacista, consigliere comunale a Finale e presidente del Consiglio dell’Unione area nord”, spiega una nota diffusa dalla stessa Ascari. “Un onore e un orgoglio”, afferma la pentastellata. “La mia priorità era e sarà’ sempre la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare delle fasce più vulnerabili”, conclude Ascari: Porteremo avanti il nostro lavoro senza lasciare indietro nessuno. I cittadini devono ritrovare fiducia nella politica”.

17.49 – CAMPANIA, CENTROSINISTRA IN CAMPO CON VALENTE E DI MAIO

Sono Tommaso De Simone, Carlo Iannace, Anna Petrone, Valeria Valente, Davide Crippa, Nora Di Nocera e Leonardo Impegno i candidati al Senato all’uninominale scelti in Campania dalla coalizione di centrosinistra formata da Pd, +Europa, Sinistra italiana, Verdi e Impegno civico. Alla Camera, sempre all’uninominale, nella circoscrizione Campania 1 la coalizione ha scelto Fiorella Zabatta, Luigi Di Maio, Fabrizio Ferrandelli (candidato sindaco a Palermo con Azione-Più Europa contro il candidato dem, ndr), Vincenzo Spadafora, Paolo Siani, Enzo Peluso, Sandro Ruotolo. In Campania 2 ci saranno Vincenzo Santagata, Liliana Trovato, Antonella Pepe, Maurizio Petracca, Paola Lanzara, Fulvio Bonavitacola, Luca Cascone.

17.48 – CAMPANIA, M5S CON CASTELLONE E COSTA

Depositate le liste del Movimento 5 stelle in Campania. Per l'uninominale della Camera collegio Campania 1 ci sono Antonio Caso, Sergio Costa, Dario Carotenuto, Pasquale Penza, Carmela Auriemma, Carmela di Lauro e Gaetano