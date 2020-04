A 104 anni guarisce dal Coronavirus

Lei si chiama Ada Zanusso, ha un cespuglio di capelli bianchissimi e un sorriso che comunica serenità. Ada ha 104 anni, ed è diventata un simbolo di speranza per il Biellese. Infatti è protagonista di una storia straordinaria: perché dopo essersi ammalata di Coronavirus, aver passato alcuni giorni in bilico tra la vita e la morte, si è ripresa, è tornata vigile e cosciente, ed è guarita.

Ada vive a Lessona, in provincia di Biella, nella Residenza per anziani “Maria Grazia”, che fa capo alla Fondazione Cerino Zegna. Come tutte le RSA in queste settimane di epidemia anche questa residenza ha vissuto momenti drammatici.

