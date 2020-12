A 94 anni chiama i Carabinieri per il brindisi di Natale, “sono solo”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Buongiorno, mi chiamo Malavolti Fiorenzo, ho 94 anni e sono solo in casa, non mi manca niente, mi manca solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un militare disponibile, 10 minuti a venire a trovarmi perchè sono solo…” è la telefonata di una persona anziana di Alto Reno Terme (BO), in preda alla solitudine, ricevuta dall’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Vergato (BO). Appresa la notizia, i Carabinieri della Stazione di Alto Reno Terme (BO) si sono recati a casa dell’anziano che li stava aspettando. Alla vista dei militari,

