A Bangkok la prima della terza stagione di “The White Lotus”

Dopo le Hawaii e l’Italia sbarco in Thailandia

Bangkok, 14 feb. (askanews) – Le star della terza stagione di “The White Lotus”, tra cui Lisa, rapper thailandese del gruppo Blackpink, e Patrick Schwarzenegger (figlio di Arnold e di Maria Shriver), hanno sfilato a Bangkok per la premiere della serie. L’ultima stagione della serie HBO, vincitrice di un Emmy grazie alla sua cinica satira sociale ambientata in luoghi meravigliosi, è stata in parte girata nelle popolari destinazioni turistiche thailandesi di Phuket e Koh Samui. La prima stagione era ambientata alle Hawaii, la seconda in Italia, in un resort in Sicilia.