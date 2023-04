ROMA – Ha fatto tappa a Bari l’iniziativa di ‘clean up’ promossa e organizzata dall’associazione Ambiente Mare Italia (Ami) in occasione della Settimana verde di Ami, che porterà alla Giornata della Terra del 22 aprile. Il tema scelto per quest’anno è: ‘La Terra. La nostra casa. Proteggiamola’. Cittadini e ambientalisti si sono dati appuntamento sul lungomare del capoluogo pugliese nella spiaggia nei pressi del parco di Punta Perotti, dove nel 2006 venne abbattuto l’ecomostro ex complesso immobiliare. L’appuntamento rientra negli eventi organizzati in tutta Italia per promuovere una cultura green in favore del territorio e in difesa del pianeta. Ami era presente con la delegata Ivana Puleo, referente per la Puglia.

“Il bilancio è molto positivo, ci incoraggia e ci gratifica come cittadini di Bari- ha detto Ivana Puleo all’agenzia Dire- Da oggi fino a domenica prossima, Ami ha lanciato la Settimana verde, che invita tutti i cittadini a una nuova sensibilità ambientale: più di 10mila volontari si distribuiranno su tutto il territorio nazionale per campagne sia di raccolte di rifiuti, ma anche in altre attività. Abbiamo lanciato questo invito alla cittadinanza di Bari e c’è sempre una risposta corale: la sensibilità dei baresi è veramente notevole e il loro amore per il mare è concreto- ha aggiunto la delegata Ami- quello della plastica e della mala gestione dei rifiuti è un problema vero, che influenza le nostre vite. Un pericolo con cui dobbiamo fare i conti. Noi cerchiamo di fare la nostra parte, ma invitiamo tutti a fare la loro, iniziando dalle loro case, dal modo in cui ricicliamo i rifiuti all’acquisto spasmodico e a volte inutile di materiali: ci sono le alternative, usiamole”.

Alla pulizia hanno partecipato circa 100 volontari Ami e sono stati raccolti oltre 150 sacchi di rifiuti e materiale proveniente dal mare. Ambiente Mare Italia proseguirà le sue attività sul territorio la prossima settimana nell’ambito della ‘Settimana blu’ promossa dal Ministero dell’Istruzione e dalle Capitanerie di Porto pugliesi per sensibilizzare il rispetto del mare.

