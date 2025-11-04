a-‘belve’-fagnani-diventa-medico,-la-gag-con-maria-de-filippi

(Adnkronos) – Grazie a Maria De Filippi, Francesca Fagnani diventa medico durante la sesta stagione di ‘Belve’. Per la seconda volta ‘Queen Mary’, come viene chiamata sui social e come l’ha definita anche la conduttrice del programma di Rai 2, è stata ospite nello studio di ‘Belve’ e ha fatto spostare Francesca Fagnani sullo sgabello degli intervistati.

“Ho portato le mie analisi del sangue, sono sottolineati i valori non perfetti. Ce ne sono tre che non vanno”. Maria De Filippi si presenta nello studio di Belve e si sottopone alla visita della ‘dottoressa’ Francesca Fagnani che, da ipocondriaca conclamata, osserva le analisi della sua ospite e commenta convinta.

“La distribuzione dell’emoglobina nei globuli rossi non significa niente. Gli eosinofili sono globuli bianchi che si attivano in caso di allergia. Lei vive con due cani, stia tranquilla. Il progesterone è salito perché ha fatto le analisi la mattina presto. Può stare tranquilla, se avesse fatto le analisi alle 12 sarebbe sceso”, dice Fagnani. “Ho il colesterolo alto per familiarità, prendo un farmaco che mi dà il medico”, dice De Filippi, che mette alla prova la ‘dottoressa Fagnani’ sottoponendo un ipotetico caso di caviglie gonfie. “Le caviglie gonfie, quando non c’è sedentarietà e non ci sono vene varicose, è ritenzione idrica: bisogna stare attenti a problemi renali, cardiaci o trombosi. Non vanno sottovalutate”, dice Fagnani. La diagnosi non è totalmente soddisfacente, ma la conduttrice di Belve si guadagna comunque un camice.

Poi l’appuntamento a martedì prossimo, Maria De Filippi tornerà ancora per dialogare con Francesca Fagnani.