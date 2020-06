A Bergamo è il denuncia-day, in attesa di Mattarella

C’è una grande aula intera nel palazzo dove ha sede la Procura di Bergamo che accoglie prima il dolore di uomini e donne e poi il foglio di carta con le recriminazioni alla giustizia. Uno a uno, in cinquanta entrano nella ex stanza della corte d’assise dove otto funzionari incaricati oggi di questo compito ricevono le denunce di chi si è visto strappare un affetto dal coronavirus. È quello che i rappresentanti del Comitato ‘Noi Denunceremo’, l’avvocato Consuelo Locati e il presidente Luca Fusco, definiscono il ‘Denuncia – day’, il giorno in cui i moti di rabbia e disperazione confluiti sulla pagina Facebook del movimento spontaneo nato nei giorni di picco della pandemia si traducono in richieste alla magistratura.

