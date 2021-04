A Bologna bandiere arcobaleno sui circoli Pd per sostenere il ddl Zan

BOLOGNA – Sull’esempio del circolo “02Pd” di Milano, anche a Bologna scatta l’esposizione della bandiera arcobaleno sulle sedi del Partito democratico per sostenere il cammino del ddl Zan. Sotto le Due torri l’idea è stata rilanciata dalla consigliera comunale e portavoce dem Roberta Li Calzi, che su Facebook si è rivolta ieri direttamente al segretario della Federazione: “Luigi Tosiani, proponiamo questa bella iniziativa come Pd di Bologna a tutti i circoli?”.

Pronta la risposta di Tosiani, sempre sul social network: “Una bella proposta, ci siamo già attivati”. Del resto, “come ha ben detto il segretario Enrico Letta- aggiunge Tosiani- non ammainiamo le nostre bandiere”. Segnala di aver prontamente esposto il vessillo il circolo dem del Pratello: “I compagni del circolo si subito attivati per aderire. Il ddl Zan non può più aspettare. È un principio di civiltà e giustizia per tutti”, scrivono i dem del Pratello ringraziando il circolo 02Pd, Li Calzi e la Federazione bolognese per aver rilanciato la proposta. Finora sono una decina i circoli che hanno segnalato direttamente a Li Calzi l’adesione all’iniziativa: “Alcuni già oggi appenderanno la bandiera, come ad esempio il circolo ‘Cento passi’ dove sono iscritta io- riferisce la consigliera dem alla ‘Dire’- e altri stanno aspettando le bandiere che procureremo come Federazione su mia richiesta”. Sempre Li Calzi segnala di aver chiesto a Tosiani di inviare una comunicazione formale a tutti i circoli bolognesi.

