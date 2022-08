ROMA – Un ex democristiano e un esponente della sinistra corrono insieme per il Senato a Bologna: l’incrocio elettorale riguarda Pier Ferdinando Casini, che si ricandida nell’uninominale al Senato con il Pd, e Pippo Civati, che fa parte del listino per il plurinominale dell’Alleanza Verdi Sinistra sempre per Palazzo Madama. “In assenza di un campo largo, io e Casini facciamo il campo larghissimo”, scherza il fondatore di Possibile a ‘La Repubblica’.

Mentre per Casini, intervistato dal Quotidiano Nazionale, “la politica, comunque, prima che una professione è una passione che non muore mai. E poi aveva ragione quel filosofo greco quando diceva che ‘le città si difendono con le lance dei giovani e con i consigli degli anziani’. Comunque tutti sono importanti, nessuno è indispensabile”, afferma l’ex presidente della Camera.

L’ex leader Udc ricorda: “Ho sostenuto da tempo in Parlamento governi legati al Pd (Letta, Renzi, Gentiloni) e altri in fase diverse, come Draghi, con la mozione di fiducia presentata fino all’ultimo giorno. Il Pd, ai miei occhi, ha preso la posizione più coerente – osserva Casini – su tutti i dossier principali: interni, europei e internazionali. E sui conti pubblici ha saputo responsabilmente evitare demagogie. Monti e Draghi sono stati passaggi dolorosi, ma il Pd ha fatto prevalere l’interesse dell’Italia”

E Civati assicura: “Scherzando, potrei dire che sono l’antidoto di Casini. Ma, tornando seri, sicuramente non farò da foglia di fico. E comunque, nella Dc, nella Prima repubblica, c’erano un sacco di cose che oggi sembrano preziose. Se, come mi auguro, prevarrà la parte più progressista, sarà un bene per tutte e tutti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo A Bologna il centrosinistra schiera Casini e Civati: “Siamo il campo larghissimo” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento