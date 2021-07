A Bologna inaugurata la statua dedicata a Lucio Dalla

BOLOGNA – Non solo la statua con lo sguardo rivolto verso la sua casa natale seduta su una panchina di piazza Cavour, la sua ‘Piazza Grande’, inaugurata proprio questa mattina. Per celebrare Lucio Dalla, di cui l’anno prossimo ricorre il decennale della scomparsa e nel 2023 gli 80 anni dalla nascita, è infatti in arrivo una mostra itinerante, che dovrebbe partire nel marzo dell’anno prossimo da Bologna per poi toccare Roma, Milano e Napoli, e infine spostarsi all’estero. Ad annunciare il progetto dell’esposizione celebrativa sono i rappresentanti della Fondazione Lucio Dalla, che per realizzarlo hanno siglato un accordo con Alessandro Nicosia, presidente di Cor (Creare Organizzare Realizzare), che da quasi 40 anni organizza mostre a livello nazionale e internazionale.

Nel corso dell’evento di questa mattina, Nicosia svela i primi dettagli della mostra, spiegando che “toccherà due aspetti di Dalla: quello legato al suo percorso artistico e quello del racconto della sua personalità e delle sue passioni, come l’arte, il mare e la Ferrari, con tanti materiali inediti”. L’esposizione, dettaglia, “partirà da Bologna, dove la settimana prossima cominceremo a vedere gli spazi che il Comune ci mette a disposizione, poi andrà a Roma, Milano e Napoli, fermandosi circa tre mesi in ogni città”.

L’auspicio è di riuscire, in seguito, a portarla anche all’estero: sul punto, Nicosia fa sapere che “c’è tanto interesse in Germania, in Austria e in Sudamerica, soprattutto in Argentina, dove il numero di dischi venduti da Dalla è impressionante”.

