A Bologna incendio nell’hub profughi di piazza XX Settembre

di Davide Landi e Mirko Billi

BOLOGNA – In fiamme l’hub per i profughi ucraini di piazza XX settembre, nel centro di Bologna. I pompieri sono stati al lavoro fino a pochi minuti per domare l’incendio che è divampato questo pomeriggio nel tendone realizzato da Comune, prefettura e Ausl per le prime necessità di chi arriva dall’Ucraina. Non ci sono feriti.

PREFETTURA: “CORTO CIRCUITO”

È stato un “corto circuito” all’interno della struttura a causare l’incendio all’hub di piazza XX settembre, lo spazio di accoglienza per i profughi in arrivo dall’Ucraina aperto l’11 marzo scorso al centro di Bologna. “Escludiamo una matrice dolosa assolutamente”, dice il capo di gabinetto della Prefettura, Massimo Di Donato. “C’è stato un tempestivo intervento delle forze di polizia, ringraziamo i vigili del fuoco”.Ora, fa sapere ancora Di Donato, “ci adoperaremo per ripristinare subito il servizio di front office per l’accoglienza dei cittadini ucraini”. L’incendio “è durato poco”, assicura Di Donato.

Nello spazio, aperto l’11 marzo scorso, chi arriva in città si registra, effettua un tampone di controllo per il Covid e viene indirizzato sui vari servizi sociali a disposizione.

