A Bologna l’evento ‘Diversamente forti’ giovedì 8 giugno

Per sostenere giovani diversamente abili nell’approccio allo sort

Milano, 5 giu. (askanews) – Supportare associazioni del territorio, per dare l’opportunità di mettersi in gioco e fornire strumenti adatti allo sport per ragazzi e ragazze, bambini e bambine diversamente abili. Questo l’obiettivo dell’evento “Diversamente Forti”, che si terrà a Bologna, a Villa Capriata.

Una serata che vedrà ospiti di eccezione dal mondo dello spettacolo e dello sport, il cui ricavato verrà impiegato per aiutare le famiglie in difficoltà economica che non hanno la possibilità di far praticare sport ai propri figli diversamente abili.

«Il sostegno al mondo del terzo settore è un dovere etico ma è soprattutto una grande opportunità» ha affermato l’Avv. Massimiliano Albanese, esperto di responsabilità sociale d’impresa ed ESG investing, ai vertici di diverse associazioni nazionali ed internazionali, tra le quali l’Unione Consumatori Italiani. «Attraverso la c.d. ‘corporate responsability’ le imprese migliorano il proprio controllo di gestione e le proprie performance, con vantaggi anche in ambito finanziario e fiscale, determinando un impatto positivo in ambito sociale ed ambientale che è ormai considerato una vera e propria componente di valore del patrimonio aziendale. Dalla piccola sponsorizzazione delle p.m.i. fino ai più ambiziosi progetti benefici di alcune B-corp multinazionali, investire nel sostegno ad iniziative benefiche si rivela sempre un ottimo affare. Lo stesso PNRR dedica importantissime risorse al tema: la sola misura per l’autonomia delle persone con disabilità prevede oltre 500 milioni di investimenti.»

E proprio in tema di miglioramento della qualità di vita per le persone diversamente abili, durante la serata verrà presentato il progetto “Motivan”. Si tratta di un veicolo hospitality attrezzato con zona relax e spogliatoi, a supporto di atleti diversamente abili durante le gare sportive, che può fungere anche da van di accoglienza per persone disabili a supporto di grandi e piccoli eventi. Il “Motivan” verrà offerto in uso gratuito per 6 mesi all’anno a vari enti benefici ed organizzazioni sportive. Per il progetto “Diversamente Forti” il mezzo potrà essere utilizzato per un tour di sensibilizzazione ed eventi nelle piazze di diverse città italiane.

Tra le associazioni presenti all’evento, la JLF Racing Team, gruppo sportivo modenese dedicato al carting, il cui fondatore e Team Manager Fabio Sassoli ha affermato: «dopo molti anni di motorsport, ho pensato di creare qualcosa di unico dando la possibilità anche a chi ha difficoltà motorie di poter gareggiare con i GoKart. Siamo partiti con un’importante presenza sul territorio regionale ma stiamo lavorando per realizzare un campionato nazionale per i diversamente abili, attraverso la raccolta fondi ed anche con l’aiuto delle istituzioni e delle aziende che sposeranno questo progetto».

Tra gli ospiti dell’evento Filippo Roma, Gene Gnocchi, Marco Melandri, Beppe Signori, Marco Baruffaldi e numerosi altri beniamini dello sport e dello spettacolo. Tutti insieme per contribuire ad un importante progetto benefico.

