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A Bologna nasce una nuova band alternative metal: ecco gli Unclosed Embrace, a maggio il disco d’esordio
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A Bologna nasce una nuova band alternative metal: ecco gli Unclosed Embrace, a maggio il disco d’esordio

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By Redazione-web

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BOLOGNA – Una nuova band nasce a Bologna. Ed è in rampa di lancio l’album di esordio. Loro sono gli Unclosed Embrace, gruppo alternative metal formatosi sotto le Due torri nel 2024 grazie all’amicizia di lungo corso tra musicisti di esperienza nel panorama rock underground bolognese: Emanuele Mandaglio alla voce; Simone Lanzoni alla chitarra; Andrea Sangermano al basso; Diego Molina alla batteria. L’album, omonimo, è totalmente autoprodotto e sarà presentato per la prima volta dal vivo il 16 maggio 2026 in occasione dello storico festival Spring of Darkness (al Pianoro Factory, Bologna). Il disco è anticipato dal singolo ‘The Broken Chair’, accompagnato dal video in uscita l’8 maggio. L’album sarà disponibile, per precisa scelta della band, solo su due piattaforme: Bandcamp, per streaming e download a pagamento; Youtube, per streaming video.

L’ALBUM SARÀ INCISO SOLO SU AUDIOCASSETTA

Il full length contiene nove brani originali, in lingua inglese, tutti composti dal quartetto nell’arco dell’ultimo anno, per un totale di 40 minuti di musica. Le sonorità e le atmosfere sono quelle tipiche dell’alternative metal anni ’90, consigliate dunque a fan di gruppi come A Perfect Circle, Faith No More, Anathema e Alice in Chains. In coerenza con lo spirito pienamente Nineties, l’album sarà stampato in audiocassetta come unico supporto fisico.

La canzone d’apertura è inoltre impreziosita dagli inserti di tromba del Maestro Luca Piazzi. A proposito del disco, la band spiega: “C’è un filo rosso che unisce tutte le canzoni dell’album ed è la tensione dell’incompiuto. Questo LP viaggia sul confine tra la forza necessaria per andare avanti e la vulnerabilità di ciò che resta aperto e in divenire. Esploriamo temi come l’angoscia del silenzio, la prigionia, la guarigione e l’abbraccio eterno. Il logo, due cerchi non chiusi, che si sfiorano senza mai fondersi, simboleggia tutto questo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

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