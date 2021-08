A Bologna salvata cicogna che non riusciva a spiccare il volo

BOLOGNA – Nella mattinata di oggi una giovane cicogna in difficoltà è stata recuperata e salvata dagli agenti della Polizia locale della Città metropolitana di Bologna, intervenuti in località San Salvatore a Budrio. “Il volatile, che non presentava segni di ferite o traumi ma era in evidente stato di debilitazione e non riusciva a spiccare il volo- riferisce Palazzo Malvezzi- è stato affidato alle cure dei volontari e del veterinario della Lipu”.

È stato un cacciatore di passaggio nella zona a notare e a segnalare per primo a una guardia volontaria la presenza della cicogna accovacciata a bordo strada. Successivamente è intervenuta una pattuglia della Città metropolitana, che si trovava in servizio di vigilanza sul territorio in occasione dell’apertura del periodo di addestramento e allenamento dei cani da caccia. L’esemplare recuperato, spiega la Città metropolitana, appartiene a una specie particolarmente protetta a rischio di estinzione, che nel 2003 è stata oggetto di un progetto dell’allora Provincia nell’ambito del quale, tra l’altro, è stato istituito il Centro cicogne con l’obiettivo di reintrodurre la specie nella Bassa bolognese.

