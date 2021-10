A Bologna un 81enne affronta il corteo di ‘No green pass’: “Sono vivo perché vaccinato”

BOLOGNA – A 81 anni contro il corteo che oggi, radunando alcune migliaia di manifestanti, si è tenuto Bologna contro il Green pass e con ripetuti attacchi al vaccino anti Covid. La scena si è vista lungo i viali, mentre la manifestazione imboccava il ponte di via Stalingrado: l’anziano, con mascherina chirurgica d’ordinanza, si è avvicinato a un lato del corteo cominciando a criticare la natura della protesta. Ne è nato un diverbio con alcuni manifestanti e uno di loro, un ragazzo, si è rivolto così all’uomo: “Se facendo il vaccino ti fosse venuta una bella trombosi, non saresti qui a rompere i coglioni”.

Subito dopo, parlando con la ‘Dire’ spiega l’anziano: “È doloroso vedere tanta gente, che non sa che se siamo vivi e se siamo ancora una società civile è perchè ci siamo fatti i vaccini”. L’81enne non riesce a convincersi che quella di oggi non fosse una manifestazione “artefatta”, in qualche modo. “Io li ho fatti tutti i vaccini. Si fanno i vaccini quando vai al militare, si fanno i vaccini quando vai dappertutto. Perchè non dobbiamo fare questo vaccino? Quale motivo c’è- continua l’anziano- se tutto il mondo è pieno di milioni di morti. A cosa ci serve questa logica qua?, aggiunge l’81enne osservando sconsolato il serpentone che sfila. “Sto male a vedere questa cosa”, conclude l’anziano, ricordando che “io invece andavo in piazza quando non c’era abbastanza salute, negli anni ’70. Per chiedere anche i vaccini, scuola e salute pubblica uguale per tutti”.

