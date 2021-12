A Bologna via Petroni si illumina con Guccini

BOLOGNA – “Bologna, che sa quel che conta/ e che vale/ che sa dov’è/ il sugo del sale/ che calcola/ il giusto la vita/ e che sa stare in piedi/ per quanto colpita”. Sono le strofe della canzone “Bologna” di Francesco Guccini che diventano ora luminarie natalizie in una delle vie della cittadella universitaria del capoluogo emiliano, via Petroni.

La Fondazione Rusconi negli ultimi anni ha curato l’allestimento delle Luminarie d’autore in questa strada e, ritenendo “importante continuare a popolare il cielo della via con le parole della musica”, quest’anno ha chiesto la disponibilità a Francesco Guccini a partecipare a questa iniziativa, “concedendoci gli splendidi versi della canzone ‘Bologna’ che esprimono bene un sentimento che tutti noi proviamo per questa città”, spiega il presidente della Fondazione Ivano Ruscelli.

“Riteniamo che le parole di Guccini siano anche legate alla dimensione universitaria che oltre ad essere un luogo geografico è una fase della vita. Molti di noi che l’hanno frequentata, hanno poi scelto di viverci. Guccini ci ha riempito il cuore e catturato la mente. Lo ringraziamo”, conclude Ruscelli.

