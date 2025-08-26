martedì, 26 Agosto , 25

Bruce Willis, la moglie rivela: “Il cervello lo sta abbandonando”

(Adnkronos) - Non migliorano le condizioni di salute...

Taylor Swift si sposa, arrivano gli auguri (inaspettati) di Trump

(Adnkronos) - L'annuncio del matrimonio tra Taylor Swift...

Mostra Venezia, a sorpresa Coppola in sala: standing ovation

(Adnkronos) - Francis Ford Coppola a sorpresa si...

Sinner, problemi a una mano? Jannik rassicura: “Solo una vescica”

(Adnkronos) - Problemi a una mano per Jannik...
A Bruxelles cerimonia in onore dei giornalisti uccisi a Gaza

Redazione-web
Di Redazione-web

‘Il messaggio è molto chiaro: basta! Fermate il genocidio!’

Bruxelles, 26 ago. (askanews) – A Bruxelles si è tenuta una cerimonia di commemorazione organizzata dalle associazioni dei giornalisti in memoria degli oltre 200 giornalisti uccisi nella Striscia di Gaza in quasi due anni da quando Israele ha dichiarato guerra ad Hamas. “Non abbiamo mai raggiunto un livello così disastroso per la nostra professione dal 1926″, afferma Anthony Bellanger, segretario generale della Federazione Internazionale dei Giornalisti. Lunedì, gli attacchi israeliani hanno colpito un ospedale di Gaza, uccidendo almeno 20 persone, tra cui cinque giornalisti che lavoravano per Al Jazeera, Associated Press e Reuters, tra le altre testate”. “Il messaggio è molto chiaro: basta! Fermate il genocidio! Fermate immediatamente il massacro di giornalisti” ha detto Dominique Pradalié, presidentessa della IFJ Federazione Internazionale dei Giornalisti.

