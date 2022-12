A Bucarest Confindustria Romania celebra i suoi Awards 2022

Focus su donne, sociale e collaborazioni, nel segno della passione e della resilienza

Roma, 18 dic. (askanews) – E’ giunto alla decima edizione l’appuntamento annuale di Confindustria Romania con le premiazioni degli AWARDS 2022 e quest’anno un focus importante è stato dato alle donne e alla loro resilienza e ai progetti portati avanti dalla rappresentanza confindustriale nel 2022, che spaziano dalla collaborazione accademica al sociale. L’evento si è svolto in concomitanza con la cena di Natale riservata agli Associati e ad un numero selezionato di invitati. Quest’anno ha partecipatao anche l’Accademia Italiana della Cucina, rappresentata dal Delegato di Bucarest Luigi Zaccagnini e da un numeroso seguito di Accademici.

Tra gli ospiti istituzionali italiani, la dottoressa Alice Rubini, Responsabile dell’Ufficio Economico e Commerciale dell’Ambasciata Italiana di Bucarest, la dottoressa Micaela Soldini Direttrice di Italian Trade Agency – ICE in Bucarest, il Presidente dei COMITES, Gianni Calderone e il Vice Presidente della Camera di Commercio Italiana per la Romania, Antonio Patanè.

Non sono mancate le personalità romene, come la Consigliera di Stato della Presidenza Romena per la Diaspora, Sandra Pralong, il Deputato Andi Gabriel Grosaru, il Presidente di FPSC, la Federazione Patronale delle societa di Costruzioni Cristian Erbasu, il Presidente del Patronato delle societa di Costruzioni PSC, Liviu Simion, Radu Godeanu Vice Presidente di UGIR, Mirabela Miron Presidente di OFA le Donne Imprenditrici della Romania e Miahela Hristache, Direttore Generale della Camera di Commercio e Industria di Prahova.

Una presenza così di rilievo di stakeholders romeni è l’ulteriore conferma dell’attenzione del Sistema Paese verso Confindustria Romania e per gli investimenti italiani che rappresenta.

“Ho scelto di iniziare la serata con questo video che richiama 10 qualità che ci portano a riflettere, perché durante questa tempesta di negatività che ci ha coinvolti in questi ultimi tre anni, tutte le qualità del video le ho ritrovate proprio nelle donne e negli uomini che fanno parte di Confindustria Romania – ha detto il Presidente di Confindustria Romania Giulio Bertola commentando un emozionante video con cui si è aperta la serata – Queste persone hanno dimostrato passione, competenza e responsabilità, qualità grazie alle quali hanno trovato il coraggio, la creatività e la tenacia per superare questi difficili momenti. Hanno anche una visione chiara e leale del futuro, dove portano innovazione ed evoluzione, trovando quella bellezza, anche interiore, indispensabile per contrastare le negatività, spesso inaspettate”.

Gli Awards 2022 di Confindustria Romania sono stati un momento dedicato alla Donne. La donna è la figura che ha dimostrato in questi difficili momenti una resilienza non comune. Il ruolo femminile in ambito lavorativo, sociale ed economico, è indispensabile per la crescita e lo sviluppo di una società civile. Excellence Awards 2022 di Confindustria Romania ha celebrato quest’anno la donna in diversi contesti lavorativi: la dottoressa Lara Tassan Zanin – Capo del Gruppo BEI (Banca Europea per gli Investimenti) in Romania, la dottoressa Gabriella Navarra- Capo della Cancelleria Consolare presso l’Ambasciata della Repubblica Italiana a Bucarest, Mirabela Miron – Presidente dell’OFA-UGIR, le Donne Imprenditrici della Romania e la Dr.ssa Cristina Brezeanu – Esperta commercialista presso Confindustria Romania.

Il Presidente Bertola ha voluto dare un’impostazione diversa a questo importante momento aggregativo di fine anno, evidenziando le maggiori figure associative che si sono distinte durante il suo mandato, portando l’attenzione degli invitati proprio su di loro e sul loro operato nel rispetto del concetto che se le Presidenze vengono condivise, non solo sulla carta ma anche operativamente e usufruendo delle competenze di più persone, diventano davvero strategiche per il futuro.

Durante l’evento si è svolta la presentazione di una sequenza di progettualità che ha affascinato gli invitati, tra queste: la costituzione in Romania di un primo ed unico “Centro di Eccellenza Italiano” all’interno di una delle più prestigiose Università Economiche della Romania, la UBB – Babes Bolyai di Cluj; la partecipazione alla costituzione dell’Università duale in Pitesti; la nascita della “Future Visions Academy” sulle competenze trasversali; la creazione delle Newsletter “Digital Innovation” per avvicinare gli Associati alle nuove tecnologie e lo straordinario Progetto per la Diaspora romena all’estero, in supporto alle istituzioni romene, per indirizzare una proposta di rientro in Patria ai Cittadini romeni all’estero. Confindustria Romania con questo progetto “Vinoacasa” ha creato un collettore progettuale che, in un’unica proposta, soddisfa le esigenza della famiglia: lavoro, salute e casa, limitando i motivi ostativi del rientro. L’intero Progetto e il Portale a supporto saranno presentati ufficialmente a fine gennaio 2023.

