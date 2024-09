A Bussolengo da oggi al 6 ottobre sbarca l’Oktoberfest

Al Parco Natura Viva, giochi e musica dal vivo oltre la birra

Roma, 21 set. (askanews) – Arriva da oggi al 6 ottobre al Parco Natura Viva di Bussolengo l’Oktoberfest. Il villaggio bavarese farà da cornice ai festeggiamenti di inizio autunno tra giochi popolari per bambini, band di musica dal vivo, piatti tipici e l’immancabile birra tedesca. In quattro serate speciali, il Parco rimarrà aperto fino alle 22 e un percorso illuminato condurrà alla House of Giants, passando per il ponte dei panda rossi. Che assumeranno il ruolo di “specie guida” e inaugureranno le due settimane di eventi con le celebrazioni del Red Panda Day, previste per sabato 21 e domenica 22 settembre.

“Si tratta di quindici giorni per noi inediti, durante i quali abbiamo voluto fondere divertimento e salvaguardia delle specie a rischio di estinzione – spiega Maria Ordinario, direttore marketing del Parco Natura Viva di Bussolengo – Accanto al nostro tradizionale appuntamento per la celebrazione delle giornate mondiali a supporto dei nostri partner in campo, abbiamo deciso di offrire al pubblico anche momenti di svago, come una cena bavarese sulle note di musica folk e country”.

“Viviamo in un’epoca che ha raggiunto quota 45.300 specie classificate come minacciate di estinzione nella Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, che equivale al 28% di tutte quelle valutate”, aggiunge Katia Dell’Aira, responsabile del settore educativo del Parco Natura Viva di Bussolengo. “E per questo vogliamo coinvolgere un pubblico più ampio possibile al quale indirizzare le nostre attività di educazione ambientale e divulgazione”.