A Cabras la spesa si fa con una scheda. Misura “contro i furbetti”

Fare la spesa al supermarket non più di due volte alla settimana con tanto di tesserina, per verificare il rispetto della disposizione, e rigorosamente con la mascherina. È quanto ha previsto il sindaco Andrea Abis, a Cabras, nell’Oristanese, dove si sono registrati tre casi di coronavirus negli ultimi giorni e dove sono scattate una serie di misure per contenere il contagio dal virus Covid-19.

“La cartella della spesa”, spiega il primo cittadino, “dovrà essere timbrata alla cassa prima del pagamento. E periodicamente i supermarket dovranno comunicare al Comune la lista degli acquirenti. La scheda sarà a disposizione all’ingresso ma potrà anche essere scaricata dal sito del Comune e compilata in anticipo,

