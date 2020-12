A Cagliari sale l’attesa per il match del 3 gennaio: “Il nostro unico pensiero? Scofiggere i partenopei”

La Serie A è in pausa per le festività natalizie ed è inutile dire che il Napoli ne aveva proprio bisogno a giudicare dagli ultimi risultati. La squadra azzurra, per ammissione dello stesso Gattuso, è sulle gambe. Sono tanti i giocatori in infermeria ed altrettanti che nelle ultime uscite hanno dovuto fare gli straordinari. Nel prossimo turno previsto per domenica tre gennaio, i partenopei saranno di scena a Cagliari. Il noto portale Cagliarinews24.it ci informa sulle condizioni dell’undici di mister Di Francesco e sulle ultime vicende di mercato. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli1926.it

Le ultime dal centro sportivo dei sardi

“Ancora qualche giorno di vacanza per il Cagliari. I rossoblù possono godersi ancora un po’ di tempo con le famiglie prima di tornare a lavoro ad Asseminello. Il 3 gennaio, alla Sardegna Arena, si giocherà contro il Napoli e la gara andrà preparata alla perfezione. I sardi avranno davanti a loro un avversario tosto da battere. La ripresa degli allenamenti nel quartier generale cagliaritano è fissata per lunedì. L’unico pensiero? Sconfiggere i partenopei”.

Capitolo mercato: Cagliari in pressing su Nainggolan

“Capitolo mercato: il presidente del Cagliari Tommaso Giulini tornerà alla carica per Nainggolan subito a gennaio, partendo dalla base offerta ai nerazzurri in estate ma aggiungendo il cartellino del giovane centrocampista classe 2000 Riccardo Ladinetti. Il play attualmente in prestito all’Olbia rientrerebbe alla base nel capoluogo sardo per poi essere ceduto all’Inter in cambio di Radja Nainggolan a titolo definitvo”.

