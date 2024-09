A Caivano screening oculistici e occhiali gratuiti per famiglie in difficoltà

GreenVision al fianco delle istituzioni

Roma, 11 set. (askanews) – GreenVision offrirà screening oculistici gratuiti ai minori di Caivano (NA). L’iniziativa, coordinata dalla Struttura Commissariale di Governo, guidata da Fabio Ciciliano, si terrà venerdì 13 e sabato 14 settembre 2024, presso i locali della Chiesa S. Paolo Apostolo di Don Maurizio Patriciello, dove sarà posizionato l’UMR (Unità Mobile Refrattiva) di GreenVision, un mezzo completamente attrezzato per gli screening oculistici.

Il progetto vuole sensibilizzare e far comprendere alle famiglie e ai più piccoli l’importanza della cultura della prevenzione sin dall’infanzia.

GreenVision collaborerà attivamente con il Prof. Dott. Rocco Plateroti, dell’Università Sapienza di Roma, che, coadiuvato dal suo staff, effettuerà le visite ai più piccoli al fine di individuare precocemente eventuali problemi visivi, garantendo così un intervento tempestivo e appropriato.

Inoltre, GreenVision assicurerà occhiali da vista gratuiti a bambini e ragazzi in difficoltà. A occuparsi dell’organizzazione degli screening è il gruppo giovanile territoriale “I Care 3” e l’associazione di volontariato “I Giovani Della Speranza”.

Le visite sono rivolte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni e si terranno presso la parrocchia San Paolo Apostolo Caivano, situata in Viale Delle Magnolie n. 8, nei seguenti orari: sabato 14 settembre dalle 14:00 alle 18:00 e domenica 15 settembre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.