A Cannes Michael Douglas riceverà la Palma d’oro d’onore

L’attore: “È un onore tornare sulla Croisette”

Roma, 3 mag. (askanews) – Michael Douglas riceverà la Palma d’oro d’onore al 76esimo Festival di Cannes, un riconoscimento per la sua brillante carriera e il suo impegno per il cinema. Lo hanno reso noto gli organizzatori del Festival; gli sarà reso omaggio durante la cerimonia di apertura martedì 16 maggio.

“È sempre una boccata d’aria fresca essere a Cannes che da tempo offre una meravigliosa piattaforma per creatori audaci, coraggio artistico e eccellenza nella narrazione – ha commentato l’attore – dalla mia prima volta qui nel 1979 per “Sindrome cinese” alla mia più recente anteprima per “Dietro i candelabri” nel 2013, il Festival mi ha sempre ricordato che la magia del cinema non sta solo in ciò che vediamo sullo schermo, ma nella sua capacità di avere un impatto sulle persone di tutto il mondo. Dopo oltre 50 anni di attività, è un onore tornare sulla Croisette per inaugurare il Festival e abbracciare il nostro linguaggio cinematografico globale condiviso”.

Michael Douglas è arrivato per la prima volta sulla Croisette nel ’79 con Jane Fonda, Jack Lemmon e il regista James Bridges per “Sindrome cinese”. Tredici anni dopo, nel 1992, è tornato con il chiacchierato “Basic Instinct” di Paul Verhoeven con Sharon Stone. Nel 1993 ha presentato “Falling Down” di Joel Schumacher in Concorso. É ritornato sulla scalinata solo 20 anni dopo, con “Dietro i candelabri” di Steven Soderbergh. Trasformato, commovente e all’apice della sua carriera, Douglas ha interpretato il famoso cantante e pianista Liberace. Ma il suo legame con Festival di Cannes viene da lontano, dal padre, Kirk Douglas, amante della Francia e del suo cinema e presidente di Giuria del Festival nel 1980.

Douglas nella sua lunga carriera ha lavorato con i più grandi registi come Robert Zemeckis, Ridley Scott, Barry Levinson; con Oliver Stone ha vinto l’Oscar come miglior attore nel 1987 per il suo ritratto di Gordon Gekko in “Wall Street”. Il sequel “Wall Street: il denaro non dorme mai”, è stato presentato Fuori Concorso a Cannes.

