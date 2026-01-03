a-caracas-manifestazione-di-piazza-pro-maduro-dopo-attacco-usa

Organizzata dal governo per chiedere rilascio presidente

Caracas, 3 gen. (askanews) – A Caracas decine di manifestanti sono scesi in piazza dopo che il governo venezuelano ha indetto una manifestazione per chiedere il rilascio di Nicolas Maduro, catturato dalle forze militari Usa dopo una operazione militare nella notte.È stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a confermare la cattura de leader venezuelano, dopo aver bombardato la capitale Caracas e altre città, in un drammatico epilogo di una situazione di stallo durata mesi.