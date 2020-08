A Caronia proseguono le ricerche del piccolo Gioele

AGI – È Viviana Parisi la donna trovata senza vita sabato pomeriggio nel bosco di Caronia (Messina) a circa 500 metri dal luogo dove era scomparsa. La fede nuziale che la donna portava al dito e gli abiti che indossava purtroppo non hanno lasciato dubbi. Il corpo era stato trovato in una zona boschiva dai vigili del fuoco, era riverso per terra, irriconoscibile e in stato di decomposizione per la lunga esposizione all’aria aperta. Tuttavia gli abiti, alcune collanine che aveva al collo e la fede che riportava il suo nome, quello del marito e l’anno della loro nozze, hanno permesso di identificarla.

