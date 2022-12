A Catanzaro sequestrati beni per 3 mln di euro ad imprenditore della sanità

Oltre 3 milioni di euro sono stati sequestrati a Catanzaro ad un imprenditore attivo nel settore medico-sanitario, già condannato in via definitiva per i reati di peculato, falso in bilancio, truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La misura, eseguita dalla guardia di finanza, è finalizzata alla confisca preventiva del patrimonio. Il sequestro ha riguardato tutti i beni mobili e immobili: terreni e fabbricati, le quote sociali e i rapporti bancari intestati all’imprenditore e a un suo stretto congiunto.

