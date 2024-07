a-cattolica,-“altamarea-book-beach”:-un-mini-festival-letterario

Dal 12 al 13 luglio: incontri e dibattiti a due passi dal mare

Milano, 8 lug. (askanews) – Parlare di storie, di uomini e donne, di vite, di viaggi e soprattutto di libri a due passi dal mare. È in arrivo a Cattolica una marea, anzi, un’Altamarea di libri e dei loro grandi autori. Altamarea Book Beach è un “mini festival letterario”, alla sua prima edizione, in programma per venerdì 12 e sabato 13 luglio, a partire dalle 21.30, sul palco in spiaggia dell’Altamarea Beach Village di Cattolica (zona 105).

Due giorni di talk, con scrittori e giornalisti, per la direzione artistica di Daniela Bartoli, autrice e anima dell’Altamarea Beach Village e della giornalista e scrittrice Isa Grassano. La kermesse, a ingresso gratuito, ha il patrocinio della città di Cattolica, in collaborazione con la casa editrice Giraldi. Tanti libri accompagnati dal fil rouge del viaggio, della scoperta del territorio e anche dell’amore nel senso più largo del termine.

Tra gli scrittori, sul palco di venerdì 12, ci sono Luca Pollini che svelerà qualcosa in più su “Fiorucci, l’uomo che liberò la moda” (Fabbri), Patrizio Nissirio che racconterà “Il sigaro. L’arte del fumo lento tra storie e personaggi” (Diarkos). Sul palco anche l’investigatrice Stella Spada nata dalla penna di Lorena Lusetti con il suo ultimo “L’ombra di Virginia” (Damster) e Gianluca Bota che con “Ti amo di bene” (Giraldi) condurrà il pubblico in un viaggio emozionale di quattro amici dal Nord alla Puglia. Fabiana Gabellini Madetomeasure, invece, allestirà un’area moda con i suoi esclusivi capi fashion realizzati a mano.

Sabato 13 luglio, sarà la volta di Rosa Teruzzi, volto televisivo di Quarto Grado con le avventure delle Miss Marple del Giambellino raccontate nel nuovo giallo “La ballata dei padri infedeli” (Sonzogno) e Gianni Solla con “Il ladro di quaderni” (Einaudi), un romanzo delicato ambientato nel minuscolo paese di Tora e Piccilli che vede crescere l’amicizia tra Davide, un ragazzino della provincia di Caserta, e Nicolas, un piccolo ebreo. Ancora Vittorio Vaccaro, attore, conduttore Discovery e chef con un libro di ricette e ricordi “La cucina è il teatro della vita” (Giraldi). Infine, due penne di avvincenti thriller, Coalberto Testa con “Il patto maledetto” (Giraldi), che si snoda tra Lecce, Bologna e Venezia, e Margherita Gobbi che ci porta tra le montagne della Valle d’Aosta con “La spirale delle vite perdute” (Ianieri edizioni).

In entrambe le serate, dopo l’introduzione di Daniela Bartoli, sarà Isa Grassano a moderare gli incontri, e tra un libro e l’altro, regalerà anche qualcuna delle curiosità del suo Book Sun Lover (Giraldi editore): Informazioni e programma su www.altamareabeachvillage.it (nella foto: Daniela Bartoli e Isa Grassano)