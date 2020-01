A C’è posta per te 2020 il buio che diventa luce: Maria De Filippi continua a leggere a luci spente | video Witty tv

A C’è posta per te 2020 il buio che diventa luce. Durante l’ultima storia della seconda puntata di ieri sera, sabato 18 gennaio, Maria De Filippi ha continuato a leggere la lettera del caso, ma lo ha fatto a luci spente. Un piccolo ‘miracolo’ televisivo, dunque, che non è di certo passato inosservato ai telespettatori del “Biscione”.

Nonostante l’illuminazione praticamente assente, infatti, la conduttrice ha proseguito nella lettura, dando voce al protagonista Milo; dopo la morte della fidanzata Giada, il ragazzo ha voluto rivolgere parole di ringraziamento ai suoi suoceri, per il sostegno ricevuto.

A fare il resto, invece, ci ha pensato Mara Venier, ospite in trasmissione per dare a tutti un messaggio di speranza. “Quando mamma è andata via – ha detto la conduttrice di Domenica In, negli studi di “C’è posta” – non avevo più voglia di vivere. Poi la vita mi ha regalato un nipotino“.

Ecco i video da Witty tv e Mediaset Play con l’intera storia andata in onda ieri, incluso il momento in cui il piccolo schermo si fa praticamente tutto nero. Le immagini esatte sono disponibili dal minuto 00:15:32 del primo filmato.

