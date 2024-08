a-cetara-open-fiber-realizza-il-piano-italia-a-1-giga

“Fondamentale garantire servizi di connettività”

Cetara, 7 ago. (askanews) – Vacanze e connettività, è questo il binomio perfetto per l’estate. In particolare è la connessione il bisogno primario a cui nessuno, ormai, vuole rinunciare. Open Fiber, azienda leader nella realizzazione di infrastrutture digitali, a otto anni dalla sua fondazione ha coperto in fibra ottica circa 15 milioni di unità immobiliari realizzando un’infrastruttura lunga circa 130mila chilometri. Attualmente, la società è anche impegnata per realizzare il Piano Italia a 1 Giga, il progetto messo in campo dal Governo italiano per garantire a tutti i cittadini una velocità di navigazione in linea con gli obiettivi comunitari fissati dalla Gigabit Society. Lungo la costiera amalfitana, nel borgo di Cetara si è svolto uno di questi interventi. Abbiamo parlato con Luigi Lambiase, Field Manager Open Fiber in Campania: “Cetara è uno dei paesi della costiera insieme a Vietri dove stiamo portando la fibra alle strutture non solo abitative ma anche alberghiere che potranno usufruire di questo grosso vantaggio”. Un piano, quello di Cetara, dedicato alle cosiddette aree grigie in cui le opere sono affidate a Open Fiber essendosi aggiudicata il lotto relativo alla Campania. Ha così aggiunto Luigi Lambiase: “L’area grigia è tendenzialmente quell’area dove esiste sì una infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultralarga ma non abilitata agli ultimi ritrovati tecnologici, come Cetara. A questo punto entra in gioco il PNRR che dà l’opportunità a queste aree di potersi sviluppare sul piano digitale”. La rete di Open Fiber ad oggi raggiunge circa il 56% della popolazione italiana, rimane però il tema dell’utilizzo di questa infrastruttura: il take up (cioè il numero di linee attivate dagli operatori partner dell’azienda sul totale delle unità immobiliari raggiunte dalla fibra ottica) si attesta intorno al 27%. Abbiamo, poi, parlato con Costantino D’Avanzo, Responsabile Affari Istituzionali Sud Open Fiber: “Per noi è importantissimo riempire questa rete di utenti perché l’abbiamo costruita proprio per far in modo che i cittadini possano avere i servizi fondamentali per lavorare e per vivere al meglio. Gli esempi che abbiamo qui oggi sono importantissimi proprio perché persone e professionisti possono far in modo che la comunità cresca, possono far in modo che ci siano sempre più possibilità per chi vive ma anche per chi viene a visitare questi luoghi splendidi”. È intervenuto anche Raffaele Napoletano, il primo utente ad attivare il servizio di fibra ottica ultraveloce: “La fibra ottica è stata importantissima e la differenza l’ho notata subito, da quando poi mi è stata istallata lavorando molto in smart working sono riuscito a lavorare senza mai avere problemi, cosa che prima invece capitava spesso”. Soddisfazione per l’intervento di Open Fiber da parte anche dell’amministrazione comunale con Daniele D’Elia, consigliere comunale delegato al turismo: “I tempi che la pubblica amministrazione oggi riesce a dare grazie ad una connessione dati molto veloce e rapida, rendono la risposta della macchina amministrativa più rapida ed efficiente”. Un compito, quello del Piano Italia a 1 Giga, dal duplice valore: da una parte portare l’infrastruttura digitale d’ultima generazione dove non sarebbe mai stata presente, dall’altra cerca di estendere la rete preesistente nel territorio comunale, così da aumentare il numero delle persone che possono usufruire della connessione ultra veloce.