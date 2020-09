A che ora verrà rilasciato iOS 14?

Tutti gli utenti del mondo sono in trepidante attesa per il rilascio di iOS 14, watchOS 7 ed iPadOS 14. Tutti aspettavano questa nuova versione del software per le 19 ma il rilascio non è ancora avvenuto.

Per scoprirlo basta effettuare un semplice calcolo. Sul sito indiano di Apple, nella pagina dedicata ad iOS 14, viene indicata come data di rilascio il 17 Settembre. Sul sito turco di Apple invece (ad un’ora di distanza da noi), è indicata la data del 16 Settembre.

