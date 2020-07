A che punto è il negoziato europeo sul Recovery Fund

È stallo al consiglio europeo straordinario chiamato a decidere il pacchetto di aiuti da destinare ai Paesi colpiti dal Covid 19 e, per il secondo giorno consecutivo, Giuseppe Conte è impegnato in un “confronto molto duro” coi Paesi cosiddetti ‘frugali’ guidati dall’Olanda di Mark Rutte, che non cedono ponendo condizioni che l’Italia respinge come “inaccettabili”.

Cosa chiedono i Paesi ‘frugali’?

I Paesi del Nord chiedono un taglio all’ammontare dei sussidi previsti dal ‘Next generation Ue’ e pretendono che il via libera allo stanziamento delle risorse sia dato dal consiglio dei capi di Stato e di governo dell’Ue, con voto all’unanimità.

