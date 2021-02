A che punto è la questione della rete unica per Internet in Italia

AGI – I conti di Tim del 2020, l’aggiornamento del piano al 2023 e le rassicurazioni sul dossier della rete unica, da un lato sorprendo e dall’altro rassicurano il mercato, con il titolo della principale compagnia telefonica del Paese che brinda in Borsa con un balzo del 9,16% a quota 0,4148 euro per azione.

Il tutto è arrivato nel giorno in cui l’amministratore delegato, Luigi Gubitosi, ha incontrato la comunità finanziaria e ha rassicurato sulle prospettive del progetto della rete unica dopo l’insediamento del nuovo governo. Per il capoazienda, in effetti, “non ci sono ragioni per credere che ci possano essere cambiamenti” di piani con il nuovo esecutivo,

