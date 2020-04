A che punto è la sperimentazione dei vaccini per il Covid

Al di là delle necessarie misure di contenimento della sua diffusione, c’è accordo generale sul fatto che la pandemia di Covid-19 sarà sconfitta solo quando si troverà un vaccino efficace ed adeguato, in grado di stimolare nei soggetti a rischio e anche negli altri gli anticorpi contro il virus. Sulla base di questo assunto, a livello internazionale si è scatenata fin da subito una caccia globale al vaccino, che coinvolge università, centri di ricerca e le principali industrie del settore farmaceutico in tutti i paesi del mondo. Sono decine le piste che vengono seguite, e in un’ottantina di casi sono già stati avviati i test di laboratorio.

