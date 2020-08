A che punto sono le indagini e i processi su Banca Etruria

AGI – L’archiviazione ad Arezzo dell’ex cda di Banca Etruria, di cui faceva parte Pierluigi Boschi, papà di Maria Elena Boschi, all’epoca ministra, nella vicenda legata alla liquidazione, pari a circa 700 mila euro, dell’ex dg Luca Bronchi, è solo un segmento di una indagine più complessa da cui sono scaturiti vari procedimenti.

Con Boschi, che era vicepresidente dell’Istituto, escono di scena per il reato di bancarotta semplice anche altri undici componenti del consiglio di amministrazione. Il 16 ottobre scorso, invece, era finito in archivio il capitolo aperto per bancarotta fraudolenta, che chiamava in causa, oltre a Boschi,

