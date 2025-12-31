mercoledì, 31 Dicembre , 25

Omicidio di Rob Reiner e della moglie, bloccata la diffusione dei referti medici

(Adnkronos) - Un ordine del tribunale richiesto dal...

Morto l’uomo più obeso del mondo, era arrivato a sfiorare 600 chili

(Adnkronos) - E' morto in Messico alla vigilia...

Capodanno e bambini, attenzione a fumi fuochi artificio: l’allarme dei pediatri

(Adnkronos) - Attenzione all'intossicazione da fumo dei fuochi...

Ascolti tv, ‘La voce di Cupido’ su Rai1 vince con 16,8%

(Adnkronos) - Il film 'La voce di Cupido',...
a-chico-forti-permesso-per-lavorare:-insegna-windsurf-ai-disabili-e-inglese-agli-anziani
A Chico Forti permesso per lavorare: insegna windsurf ai disabili e inglese agli anziani

A Chico Forti permesso per lavorare: insegna windsurf ai disabili e inglese agli anziani

DALL'ITALIA E DAL MONDOA Chico Forti permesso per lavorare: insegna windsurf ai disabili e inglese agli anziani
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Chico Forti, tornato nel nostro Paese il 18 maggio 2024 dopo una detenzione di oltre 20 anni negli Stati Uniti, per l’omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio 1998, ottiene il permesso di lavorare e svolgere attività di volontariato fuori dal carcere. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, Forti ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Venezia il cosiddetto articolo 21 dell’ordinamento penitenziario: frequenterà un corso da pizzaiolo, insegnerà inglese agli anziani e infine tornerà a praticare windsurf sul lago di Garda, insegnando la disciplina ai disabili.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.